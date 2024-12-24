Advertisement

عربي-دولي

الشرطة تلاحق "بابا نويل" في فلوريدا.. ما القصة؟

Lebanon 24
24-12-2024 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1297076-638706615235749908.jpg
Doc-P-1297076-638706615235749908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفتّش السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية عن رجل يرتدي زي "بابا نويل"، فرّ من الشرطة على متن دراجة نارية، عندما حاولوا إيقافه، بسبب السرعة الزائدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 
 
وفي مقطع فيديو على "إكس" شاركت الشرطة الفيدرالية لقطات للسائق، الذي يرتدي زي بابا نويل، وهو يسرع بدراجته وينجح في الإفلات من سيارة الدورية الأمنية التي كانت تطارده.
Advertisement
 
 
وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، كان سائق الدراجة النارية يقود بسرعة 200 كيلومتر في الساعة.
وطلبت دورية الطرق السريعة في فلوريدا مساعدة الجمهور في تحديد مكان "بابا نويل"، الذي لم يمتثل لأمر التوقف، وهرب ليلة السبت في مدينة بيفرلي هيلز الواقعة على بعد حوالي 130 كلم شمال تامبا بولاية فلوريدا.

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2024-12-24
16:33 | 2024-12-24
16:09 | 2024-12-24
16:00 | 2024-12-24
15:52 | 2024-12-24
15:30 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24