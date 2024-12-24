الشرطة تلاحق "بابا نويل" في فلوريدا.. ما القصة؟

تفتّش السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية عن رجل يرتدي زي "بابا نويل"، فرّ من الشرطة على متن دراجة نارية، عندما حاولوا إيقافه، بسبب السرعة الزائدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي مقطع فيديو على "إكس" شاركت الشرطة الفيدرالية لقطات للسائق، الذي يرتدي زي بابا نويل، وهو يسرع بدراجته وينجح في الإفلات من سيارة الدورية الأمنية التي كانت تطارده.

Advertisement

وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، كان سائق الدراجة النارية يقود بسرعة 200 كيلومتر في الساعة.

وطلبت دورية الطرق السريعة في فلوريدا مساعدة الجمهور في تحديد مكان "بابا نويل"، الذي لم يمتثل لأمر التوقف، وهرب ليلة السبت في مدينة بيفرلي هيلز الواقعة على بعد حوالي 130 كلم شمال تامبا بولاية فلوريدا.