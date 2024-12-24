Advertisement

عربي-دولي

قبل أن تدخلها.. إسرائيل تمهل أهالي القنيطرة 48 ساعة لتسليم سلاحهم

Lebanon 24
24-12-2024 | 12:48
A-
A+
Doc-P-1297105-638706666979582180.png
Doc-P-1297105-638706666979582180.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنذرت قوات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أهالي "جباثا الخشب" بالقنيطرة جنوب سوريا 48 ساعة لتسليم سلاحهم.

أتى هذا الإنذار بعد تحذير سابق، حيث أمهلت القوات الإسرائيلية يوم الأحد سكان مدينة البعث بالقنيطرة ساعتين لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم، مهددة باقتحام المدينة.
Advertisement

ورُصدت عمليات توغل جديدة نفذتها القوات الإسرائيلية في منطقة سد المنطرة بالقنيطرة جنوب سوريا. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2024-12-24
16:33 | 2024-12-24
16:09 | 2024-12-24
16:00 | 2024-12-24
15:52 | 2024-12-24
15:30 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24