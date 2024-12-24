قبل أن تدخلها.. إسرائيل تمهل أهالي القنيطرة 48 ساعة لتسليم سلاحهم

Advertisement

أنذرت قوات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أهالي "جباثا الخشب" بالقنيطرة جنوب سوريا 48 ساعة لتسليم سلاحهم.أتى هذا الإنذار بعد تحذير سابق، حيث أمهلت القوات الإسرائيلية يوم الأحد سكان مدينة البعث بالقنيطرة ساعتين لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم، مهددة باقتحام المدينة.ورُصدت عمليات توغل جديدة نفذتها القوات الإسرائيلية في منطقة سد المنطرة بالقنيطرة جنوب سوريا. (العربية)