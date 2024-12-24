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عربي-دولي

قسد: مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري

Lebanon 24
24-12-2024 | 13:40
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أبدت قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، الثلاثاء، استعدادها للانضمام إلى الجيش السوري الجديد.
وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية": "مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري الجديد لكن الأمر يحتاج لمناقشات".
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وأضاف: "نستعد لأي حرب مهما كان الثمن وأيضا جاهزون للخيار الدبلوماسي.. ونحن منذ 20 يوما نواجه فصائل موالية لأنقرة".
وتابع: "تركيا تحاول السيطرة على مزيد من الأراضي السورية.. ونشكل عقبة أمام الطموحات التركية في سوريا".
وأوضح: "حزب العمال الكردستاني موجود داخل الأراضي التركية.. وقواتنا غير متواجدة على الشريط الحدودي مع تركيا وإنما قوات أمن كردية".
كما أبرز فرهاد شامي: "لا يوجد أي اتفاق بشأن منبج والجانب الأميركي يصر أن تكون محايدة".
وأردف قائلا: "لا يوجد أي خرق من جانب قوات سوريا الديمقراطية.. ما يتحدث به الجانب التركي هي حجج معهودة منه منذ عام 2011.. المخططات التركية تتجاوز أساسا مناطق شمال وشرق سوريا".
وذكر: "تركيا تحاول استغلال الفرص في مسألة وجود فراغ في السلطة في دمشق، لمحاولة التمدد في المناطق السورية.. وهذه سياسة استعمارية لا يمكن تجاهلها". (سكاي نيوز)
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