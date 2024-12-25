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عربي-دولي

بعد السيطرة على بلدتين.. هجوم روسي كبير بالصواريخ الباليستية يستهدف خاركيف

Lebanon 24
25-12-2024 | 00:42
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أكد رئيس بلدية خاركوف إيغور تيريخوف، صباح اليوم الأربعاء، أن "هجوما صاروخيا ضخما" ضرب مدينة خاركوف في شمال شرق أوكرانيا.

وكتب تيريخوف على تليغرام: "تتعرض خاركوف لهجوم صاروخي ضخم. سُمعت سلسلة من الانفجارات في المدينة، ولا تزال هناك صواريخ باليستية تتجه نحو المدينة".
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وأحصى الحاكم الإقليمي سبع ضربات روسية قائلا إنه لا يزال يتم تقييم الإصابات والأضرار.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن قواتها أسقطت 59 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، بينما أفاد سلاح الجو الأوكراني عن إطلاق صواريخ كروز من طراز "كاليبر" من البحر الأسود لم تتضح وجهتها.

في موازاة ذلك شنّت روسيا هجوما كبيرا استهدف قطاع الطاقة في أوكرانيا حيث عمدت السلطات الى فرض قيود على الاستهلاك، بحسب ما أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو صباح الأربعاء.

وأوضح الوزير عبر تلغرام "يهاجم العدو مجددا بشكل كبير قطاع الطاقة. تتخذ الشركة المشغّلة الإجراءات اللازمة لخفض الاستهلاك بغرض التقليل من التداعيات السلبية على شبكة الطاقة".

السيطرة على بلدتين

أتى ذلك في ما قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، إن القوات الروسية سيطرت على بلدتين واحدة في منطقة خاركيف والأخرى في منطقة دونيتسك في أوكرانيا.

وتركز موسكو معظم جهودها في محاولة السيطرة على مدينتين في منطقة دونيتسك.

وتحقق القوات الروسية تقدما مطردا في منطقة دونيتسك، وتتحرك نحو بلدات بوكروفسك، المركز اللوجستي وموقع منجم مهم للفحم، وتقترب على ما يبدو من كوراخوف جنوبا.(العربية)


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