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أسرع من الصوت.. الحوثيون يكشفون نوع الصاروخ الذي استهدف اليوم إسرائيل

Lebanon 24
25-12-2024 | 02:31
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قام الحوثيون بالكشف عن نوع الصاروخ الذي استهدف إسرائيل، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن الحوثيون إطلاق صاروخ بالستي أسرع من الصوت من نوع "فلسطين 2"، على هدف عسكري إسرائيلي في يافا.

وأكد بيان حوثي أن "العملية حققت أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ضد إسرائيل مستمرة خلال الفترة المقبلة، و"لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
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وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال بيان للجيش نشر على تطبيق "تلغرام"، إنه "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الاجواء الإسرائيلية".

وأشار البيان إلى إطلاق صفارات الإنذار "في مناطق عدة بوسط إسرائيل"، في إجراء احترازي خشية سقوط شظايا وحطام جراء عملية الاعتراض.

وكان الحوثيون أعلنوا أمس الثلاثاء استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي عن اعتراض "مقذوف".

وأكدت خدمة الاسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، أنه لم يصب أي شخص بأذى.(سكاي نيوز)




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