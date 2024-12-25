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برازيلية الصنع.. معلومات عن طائرة "إمبراير 190" المنكوبة التي تحطمت في كازاخستان

Lebanon 24
25-12-2024 | 04:54
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أعلنت شركة طيران أذربيجان (آزال) أن الطائرة التابعة لها التي تحطمت في كازاخستان، اليوم الأربعاء، من نوع "إمبراير 190" برازيلية الصنع.

فماذا نعرف على هذا النوع من الطائرات؟
تعتبر "إمبراير 190" من أحدث الطائرات التي أصدرتها شركة "إيمبراير" البرازيلية، حيث تمثل امتدادا لطرازات "إي 170" و"إي 175"، مع تعديلات واسعة تشمل جناحا أكبر ومخرجين للطوارئ فوق الجناح ومحركات جديدة.
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وهذه الطائرة مزودة بمحركات توربوفان بقوة 82.29 كيلو نيوتن، مع نظام تحكم رقمي كامل يضمن تحسين أداء المحرك وتقليل استهلاك الوقود والصيانة.

تصميم الطائرة
حسب تقديم تفصيلي حول الطائرة، فإنها توفر تكاملا تقنيا مع وحدة الطاقة المساعدة، ونظاما كهربائيا مبتكر.

وتتنافس "إمبراير 190" مع طرازات معروفة بجودتها من إنتاج "بوينغ و"إيرباص"، ويمكنها استيعاب 124 راكبا.

أول رحلة
في عام 2004، دشنت "إمبراير 190" أولى رحلاتها، وأصبحت شركة "إيربلو" الأميركية أول مشغل لهذا الطراز عام 2005.

وكانت "إير كندا" و"أميركان إيرلاينز" من أبرز شركات الطيران التي استخدمت طائرات "إمبراير 190" في أساطيلها حتى عام 2020، بينما تستمر شركات أخرى من بينها "جيت بلو" و"جورجيان إيروايز" و"آزال" في تشغيلها.

مشاكل في نظام التحكم الرقمي
وكانت تقارير ذكرت أنه، رغم نظام التحكم الرقمي الكامل للمحرك الذي تتميز به الطائرة وصمم لتحسين كفاءة المحرك وتقليل الحاجة للصيانة، فإن بعض المشغلين واجهوا مشكلات في هذا النظام مما أثر على استقرار أداء المحركات في بعض الأحيان.


الظروف الجوية
ومع أن "إمبراير 190" مصممة للطيران في مختلف الظروف الجوية، فإن بعض الطيارين أشاروا إلى أنها قد تواجه صعوبة في التعامل مع الطقس القاسي أو الرياح العاتية في بعض الرحلات الطويلة.  (سكاي نيوز)


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