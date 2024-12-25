Advertisement

إقتصاد

فوضى وتوتر داخل مجلس النواب الأميركي.. والسبب أغنى رجل في العالم

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1297400-638707357658520279.png
Doc-P-1297400-638707357658520279.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت حزمة تمويل الحكومة الأميركية التي تم تمريرها بسرعة في حالة من الفوضى داخل الحزب الجمهوري بمجلس النواب، حيث اشتد التوتر بين أعضائه. ووفقًا لمجلة "بوليتيكو"، فقد كان الملياردير إيلون ماسك وراء إشعال هذه الفوضى.
Advertisement

المجلة أشارت إلى تصاعد مشاعر الاستياء والإحباط تجاه رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، حيث بدأت تفاصيل الصراعات الداخلية بين أعضاء الحزب الجمهوري تظهر للعلن. وفي وقت يشهد فيه الديمقراطيون حالة من التفاؤل بعد إعلانهم عن تحقيقهم انتصارًا، يحاول الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن.

الأحداث بدأت عندما كان أعضاء الكونغرس يقتربون من إنهاء أعمالهم والعودة إلى منازلهم لقضاء عطلاتهم دون الكثير من التوترات. لكن الوضع تغير بشكل مفاجئ بعد أن نشر ماسك أكثر من 150 منشورًا عبر منصة "X"، مطالبًا الجمهوريين في مجلس النواب برفض الاتفاق المقترح والعودة إلى نقطة البداية لإعادة صياغة الصفقة.

ويؤكد التقرير أن أسلوب ماسك، الذي يعتمد على التحرك بسرعة وكسر القيود، يتناقض تمامًا مع طريقة العمل التقليدية في واشنطن، التي تفضل النهج الهادئ والعمل بعيدًا عن المخاطر.

وأوضحت: "بالنسبة للكونغرس والجهاز الحكومي الأكبر في واشنطن، هذا يعدّ إنذارا بأن الأحداث المقبلة قد تشهد تقويضا للخطط المدروسة بعناية عبر قرارات تصدر من أغنى رجل في العالم، أما بالنسبة لماسك، فهذا مجرد يوم آخر في المكتب".

وبحسب الصحيفة فإن ماسك وضمن جهوده لتخفيض النفقات وتحسين عمل الحكومة، ينظر في خيار "تفكيك الهيكل الحكومي بالكامل من جذوره"حتى وإن أدى ذلك إلى الفوضى والاضطرابات.

حتى الآن، أغضب الصدام الثقافي الجمهوريين، لكنه أكسب ماسك أيضًا صفقة يقول إنه أكثر سعادة بها. كما أوضح الاختلافات الصارخة في كيفية فهم رواد الأعمال المزعجين والمسؤولين الحكوميين لواجب إدارة شركة أو دولة.

تتابع المجلة: "إن نهج مؤسس "سبيس إكس" الحر، "إذا لم تفشل الأمور، فأنت لا تبتكر بما فيه الكفاية" - والذي استخدمه ليصبح أغنى شخص في العالم - مقابل التشريع المتصلب والرافض للمخاطرة في واشنطن في بعض الأحيان، قد يحدد نجاحات وإخفاقات إدارة ترامب الثانية، على الأقل طالما بقي ماسك في الحكومة وطالما احتفظت بمصالحه".

من جهته أصر ماسك على أن مشروع قانون الإنفاق الحزبي الذي كان على وشك إقراره في مجلس النواب كان مليئًا بالإنفاق الباهظ. ويرى أن هدم البنية التحتية للحكومة حتى النخاع -حتى لو أدى ذلك إلى المزيد من الفوضى- هو جزء من تفويضه بخفض الإنفاق الحكومي في الإدارة القادمة. (عربي21)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-12-25
10:50 | 2024-12-25
10:36 | 2024-12-25
10:22 | 2024-12-25
10:16 | 2024-12-25
10:02 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24