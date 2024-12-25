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عربي-دولي

سلاح خطير تمتلكه مصر ويقلق إسرائيل.. تقرير يكشف

Lebanon 24
25-12-2024 | 09:20
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رصد تقرير إسرائيلي أحد أهم الأسلحة الخطيرة لدى الجيش المصري وهو المسيّرات، وأكد أن مصر أكثر الدول في إفريقيا امتلاكا لهذا السلاح.

وقال موقع " Nziv" الإخباري الإسرائيلي، إن مصر هي أكبر مشتر للطائرات بدون طيار في القارة السمراء، حيث تمتلك مع 267 طائرة بدون طيار، ويأتي بعدها في إفريقيا المرغرب والتي جاءت بالمركز الثاني، مشيرا إلى أن الرباط تتعاون مع تل أبيب في صناعة هذا النوع من الطائرات وبمساعدتهم أحتلت قمة الجدول.
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ولفت الموقع إلى أن المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) أو UAVs شهدت تغيرًا كبيرًا، من شيء جديد على الجيوش إلى جزء أساسي ومهم من الترسانات العسكرية الحديثة.

وأضاف أن التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار أدى إلى إنشاء شبكة عالمية من الوحدات والقواعد ومواقع الاختبار.

وتتجلى هذه الظاهرة في مناطق الصراع مثل أوكرانيا وسوريا واليمن والخليج العربي وبحر الصين الشرقي، حيث يتم نشر المزيد والمزيد من الطائرات بدون طيار.
وأشار تقرير الوقع العبري إلى أنه في العقد الماضي، تضاعف عدد البلدان التي تستخدم طائرات مسلحة بدون طيار أربع مرات، مما يؤكد نفوذها المتزايد في الحروب الحديثة.

وأشار تقرير الموقع إلى أن الطائرات بدون طيار، أصبحت جزءا أساسيا من الصراعات الأفريقية الحديثة، حيث تساعد في المراقبة والهجمات والخدمات اللوجستية.

وفي حين تظل أفريقيا مستوردًا رئيسيًا للطائرات بدون طيار، فإن العديد من البلدان تحرز تقدمًا في تحسين الأمن والاكتفاء الذاتي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية المحلية لهذه الطائرات بدون طيار وعلى رأسها مصر، وفق تقرير الموقع. (روسيا اليوم)
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