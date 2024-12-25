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عربي-دولي

هل تراجعت إيران عن قرار فتح سفارتها في سوريا؟

Lebanon 24
25-12-2024 | 10:36
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أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، موقف بلادها بشأن إمكانية إعادة فتح السفارة في دمشق، التي أُغلقت بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد على يد الفصائل المعارضة.

وقالت مهاجراني في تصريح نشرته الوكالة الرسمية "إيرنا" إن "إيران ستتخذ قراراتها بناءً على أداء التيارات الحاكمة في سوريا، مشيرة إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، وأن تصريحها السابق قد تم تفسيره بشكل خاطئ".
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وأضافت مهاجراني أنه "ليس من الواضح سبب التغير المفاجئ في نهج بعض الدول تجاه سوريا، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكومة السورية الجديدة".

وكانت مهاجراني قد ذكرت، في وقت سابق، أن إيران تُجري مباحثات دبلوماسية بشأن إعادة فتح السفارات بين  دمشق وطهران، وأن الطرفين مستعدان لذلك. (ارم نيوز)
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