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عربي-دولي

بالفيديو.. رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه تهديداً جديداً لإيران

Lebanon 24
25-12-2024 | 12:59
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، فيديو جديد لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في حفل تخريج دفعة جديدة من طياري سلاح الجو، حيث وجه تهديداً جديداً ومباشراً لإيران.
 
وقال هاليفي: "على إيران ووكلائها والشرق الأوسط برمته أن يعرفوا أن كل من يحاول زعزعة استقرار وأمن دولة إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي سيقف ضده ثابتًا، وجاهزًا للضرب في كل زمن وفي كل مكان".

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