بالفيديو.. رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه تهديداً جديداً لإيران

رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي في حفل تخريج دفعة جديدة من طياري سلاح الجو: على إيران ووكلائها والشرق الأوسط برمته أن يعرفوا أن كل من يحاول زعزعة استقرار وأمن دولة إسرائيل، فإن جيش الدفاع سيقف ضده ثابتًا، وجاهزًا للضرب في كل زمن وفي كل مكان pic.twitter.com/faILGM4fty