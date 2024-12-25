Advertisement

عربي-دولي

إخلاء تجمع سكني في تل أبيب.. ما السبب؟

Lebanon 24
25-12-2024 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1297510-638707546700790928.jpeg
Doc-P-1297510-638707546700790928.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إنه تم إخلاء تجمع سكني في تل أبيب، بعد بلاغ عن احتمال وقوع حدث أمني، مساء الأربعاء.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة تبحث عن مشتبه به في المنطقة.


ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأربعاء، عن وقوع حادثة دهس في منطقة جنوب غرب القدس، حيث أُصيب شخص في الحادث.
Advertisement


ووفقاً للمصادر الأولية، تم استهداف الضحية بسيارة، مما أدى إلى إصابته بجروح.
 
 
من جهتها، أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها تقوم حالياً بتقديم العلاج لمصاب يبلغ من العمر 25 عاماً في موقع الحادث، موضحة أن حالته الصحية تُعتبر طفيفة ولا تهدد حياته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2024-12-25
16:40 | 2024-12-25
16:37 | 2024-12-25
16:31 | 2024-12-25
16:10 | 2024-12-25
16:05 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24