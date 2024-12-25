Advertisement

عربي-دولي

عشية الميلاد.. جثة في تجويف عجلة طائرة هبطت في هاواي

Lebanon 24
25-12-2024 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1297611-638707917865869814.png
Doc-P-1297611-638707917865869814.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" يوم الأربعاء عن العثور على جثة داخل تجويف عجلة إحدى طائراتها بعد هبوطها في جزيرة ماوي، هاواي.

الجثة وُجدت في مقصورة عجلات الهبوط للطائرة، التي كانت في الرحلة رقم 202 القادمة من مطار شيكاغو أوهير الدولي إلى مطار كاهولوي، عصر الثلاثاء، حيث لم تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية حول هوية المتوفى أو ظروف الحادثة.
Advertisement

وقالت الشركة "لم يكن من الممكن الوصول إلى تجويف العجلة إلا من خارج الطائرة. في هذا الوقت، ليس من الواضح كيف أو متى وصل الشخص إلى تجويف العجلة".

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات تجري تحقيقاتها في حادث العثور على شخص ميتا في تجويف عجلة طائرة في مطار كاهولوي في ماوي عشية عيد الميلاد.

وفي هذا السياق، قال بيان خطوط "يونايتد إيرلاينز" الجوية، إن "يونايتد تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيق".

كما تحقق إدارة شرطة ماوي، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل.

وقال مسؤولون بالولاية إن العمليات في المطار كانت طبيعية ولم تتأثر بهذا الحادث. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:07 | 2024-12-26
02:06 | 2024-12-26
01:54 | 2024-12-26
01:42 | 2024-12-26
01:39 | 2024-12-26
01:33 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24