عشية الميلاد.. جثة في تجويف عجلة طائرة هبطت في هاواي

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أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" يوم الأربعاء عن العثور على جثة داخل تجويف عجلة إحدى طائراتها بعد هبوطها في جزيرة ماوي، هاواي.الجثة وُجدت في مقصورة عجلات الهبوط للطائرة، التي كانت في الرحلة رقم 202 القادمة من مطار شيكاغو أوهير الدولي إلى مطار كاهولوي، عصر الثلاثاء، حيث لم تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية حول هوية المتوفى أو ظروف الحادثة.وقالت الشركة "لم يكن من الممكن الوصول إلى تجويف العجلة إلا من خارج الطائرة. في هذا الوقت، ليس من الواضح كيف أو متى وصل الشخص إلى تجويف العجلة".وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات تجري تحقيقاتها في حادث العثور على شخص ميتا في تجويف عجلة طائرة في مطار كاهولوي في ماوي عشية عيد الميلاد.وفي هذا السياق، قال بيان خطوط "يونايتد إيرلاينز" الجوية، إن "يونايتد تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيق".كما تحقق إدارة شرطة ماوي، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل.وقال مسؤولون بالولاية إن العمليات في المطار كانت طبيعية ولم تتأثر بهذا الحادث. (روسيا اليوم)