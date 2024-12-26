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عربي-دولي
خلال محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا.. انقاذ 107 مهاجرين
Lebanon 24
26-12-2024
|
01:33
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أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت 107 مهاجرين كانوا يحاولون عبور قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا الأربعاء في يوم عيد الميلاد.
وعلى مدار هذا اليوم، نُفذت 12 عملية إنقاذ على طول سواحل شمال فرنسا، وفق إدارة إقليم القناة وبحر الشمال في بيان.
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وأفادت السلطات البحرية الفرنسية في بيان أنه تم إنقاذ 30 مهاجرا صباحا من قارب بالقرب من دونكيرك، لكن ركابا آخرين على متنه قرروا المضي في رحلتهم وجرى احتجازهم بمجرد وصولهم إلى المياه البريطانية وفق ما ذكرت السلطات هناك.
أضاف البيان أنه في وقت لاحق من اليوم، رُصد قارب آخر يعاني من عطل في المحرك، أيضا بالقرب من دونكيرك، حيث تم إنقاذ جميع الركاب على متنه البالغ عددهم 51.
كما انتشلت البحرية الفرنسية 26 شخصا من قارب يعاني من صعوبات بالقرب من كاليه.
وذكر البيان أن القناة "منطقة خطيرة خاصة في ذروة الشتاء للقوارب غير المستقرة والمحملة بأكثر من طاقتها". (القدس العربي)
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