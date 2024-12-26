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عربي-دولي

تصريح إيراني مفاجئ عن المقاومة في سوريا.. هذا ما كشفه مسؤول

Lebanon 24
26-12-2024 | 02:43
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صرح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، بأن الشباب والشعب السوري لن يبقوا صامتين إزاء الاحتلال الأجنبي والعدوان، إضافة إلى الشمولية الداخلية التي تمارسها بعض الجماعات.

وأكد رضائي، في تصريحات، أن المقاومة في سوريا ستشهد تحولاً كبيراً خلال أقل من عام، موضحاً أن هذا الإحياء الجديد سيواجه ما وصفه بـ"المخططات الشريرة" لأميركا والكيان الإسرائيلي وبعض دول المنطقة.
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وأضاف أن هذه التحركات ستعيد ترتيب أولويات المقاومة في سوريا، مما يعكس إصراراً على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية بطريقة مغايرة لما كان عليه الوضع في السنوات الماضية. (سكاي نيوز)
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