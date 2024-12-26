ما هي شروط "قسد" للإنخراط في الجيش السوري الجديد؟

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لم يهنأ الأكراد السوريين بسقوط نظام الأسد خلال الثامن من كانون الأول الجاري، وكان حرياً بهم أن يحتفلوا بانهيار الحكم الذي جثم على أنفاسهم كبقية السوريين خلال العقود الست الأخيرة. لكن للكرد حكاية مغايرة لما يعرف عن قسوة النظام تجاه السوريين، فهم يعدون أنهم تعرضوا لغبن مضاعف كونهم ثاني قومية داخل البلاد من حيث التعداد إلى جانب سوريتهم.وفي تعليق له على الوضع الميداني قال المسؤول عن المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" فرهاد الشامي إن فصائل المعارضة حاولت التقدم من جهة الجنوب الشرقي لمدينة منبج لكنها فشلت، وإن اشتباكات عنيفة جرت هناك وفجرت قواتهم في منطقة جسر "قره قوزاق" آلية عائدة للمسلحين الموالين لتركيا، مما أدى إلى مقتل عنصرين منهم، وتزامن ذلك مع قصف جوي نفذته طائرات الاستطلاع التابعة لتركيا على مفرق مدينة صرين. وخلال المعارك الأخيرة لم تعلق غرفة عمليات "فجر الحرية" أو وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية الموقتة الموالية لتركيا على ما يجري في المنطقة، سواء بنفي أو تأكيد ما تتداوله "قسد" حول المعارك الجارية بمحيط منبج.وعن موقفهم من إمكانية الانضمام لجيش وطني سوري مع بقية الفصائل السورية المعارضة، قال أن "قوات سوريا الديمقراطية" من حيث المبدأ مستعدة للانضمام إلى أي جيش وطني سوري يُشكل بإرادة سورية خالصة بعيداً من الهيمنة على القرار السياسي والعسكري السوري، وعن منطق الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على الإرادة السورية.وأضاف أن هذه المسألة في حاجة إلى كثير من المناقشات المباشرة التي يمكن أن تجرى خلال الفترة المقبلة بين قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" والإدارة الحاكمة في دمشق، "لكن بطبيعة الحال هناك بعض الخطوات التي تسبق هذه المسألة وهي وضع دستور جديد يضمن حماية حقوق المكونات كافة، وتشكيل حكومة جديدة من شأنها تمثيل جميع المكونات والأطراف السورية، ومن ثم بناء هيكل جديد للدولة القائمة على وحدة أراضيها وسيادتها".وشدد الشامي على أن انضمام "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الجيش السوري المزمع تشكيله سيشكل عامل قوة للجيش ولجميع السوريين، فـ"سوريا الديمقراطية" بحسب الشامي قوات منضبطة واحترافية ولديها دعم دولي وحاربت الإرهاب وتحظى بسمعة جيدة عالمياً. معتبراً أن الخطوة ستكون "فاتحة خير على جميع السوريين". (اندبندنت عربية)