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عربي-دولي

ما موقف "الجولاني" من العلاقات مع روسيا؟

Lebanon 24
26-12-2024 | 06:13
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تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، عن موقف قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" من العلاقات مع روسيا، حيث وصفها الأخير بأنها "طويلة الأمد واستراتيجية".
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وتعليقا على ذلك، أضاف لافروف، أن موسكو "تتفق معه في ذلك".

وكان مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أكد الإثنين أن روسيا على تواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

ومنحت روسيا الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته اللجوء هذا الشهر، بعد أن سيطرت الفصائل المسلحة على دمشق.

وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إنه يعتزم التحدث مع الأسد، مؤكدا أن "روسيا لم تهزم في سوريا بل حققت أهدافها هناك".

وأضاف: "علينا أن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، اقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية وكذلك القاعدة البحرية". (سكاي نيوز)
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