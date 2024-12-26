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إقتصاد
ثروة ترامب ترتفع بشكلٍ كبير... كم أصبحت؟
Lebanon 24
26-12-2024
|
06:28
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ارتفعت ثروة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمقدار 3.6 مليار دولار هذا العام إلى 6.1 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حصته الأغلبية في الشركة الأم لشركة "Truth Social"، حسبما ذكرت مجلة "فوربس"، يوم الأربعاء.
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وتجعل حصة ترامب البالغة 60% في أسهم شركة "Truth Social" المتقلبة، الرئيس المنتخب أكبر مساهم، وتشكل أكثر من نصف صافي ثروته.
كما يمتلك ترامب ناطحات سحاب ومنازل وفنادق وملاعب غولف بقيمة 1.1 مليار دولار في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركة ترخيص، كما يبيع منتجات مختلفة.
وأفاد تقرير "فوربس" أن ترامب حقق أموالاً كرئيس أكثر من أي رئيس سابق، حيث جلبت أعماله المختلفة حوالي 2.4 مليار دولار من الإيرادات، وحوالي 550 مليون دولار من الدخل من عام 2017 إلى عام 2020.
وجمعت لجنة حملة ترامب حوالي 388 مليون دولار من كانون الثاني 2023 إلى تشرين الاول 2024، بينما جمعت لجان العمل السياسي التابعة لترامب 1.1 مليار دولار. ولم ينفق ترامب أيًا من أمواله الخاصة على الحملة، على الرغم من أن الحملة تعاقدت مع العديد من شركاته.
ووفقًا لفوربس، فإن ترامب مدين بأكثر من 1.5 مليار دولار من الالتزامات، بما في ذلك القروض على أكثر من 10 عقارات. (العربية)
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