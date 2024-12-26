روسيا تُغلق مطارات موسكو

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قالت الوكالة المعنية بمراقبة الطيران في روسيا اليوم الخميس، إن كافة مطارات العاصمة موسكو الأربعة والمطار الموجود في كالوجا على بعد 160 كيلومترا جنوب غربي موسكو أغلقت على نحو مؤقتا، دون ذكر سبب ذلك.وقالت روسافياتسيا في بيان "تتخذ أطقم الطيران والمراقبون الجويون والعاملون في خدمات المطار كافة الإجراءات الضرورية لضمان أمن الرحلات"، وفقا لـ "رويترز". (العربية)