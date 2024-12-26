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عربي-دولي

في 2025.. هل ينهي بوتين الصراع في أوكرانيا؟

Lebanon 24
26-12-2024 | 12:48
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن "روسيا ملتزمة بإنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن تحقيق جميع أهداف العملية الخاصة في عام 2025، سيبقى المهمة الأولى".

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وردا على سؤال حول النهاية المحتملة للصراع الأوكراني في عام 2025، قال بوتين:"نحن نسعى أيضا لإنهاء الصراع في أوكرانيا".

وذكر أن "سلوفاكيا أعربت عن استعدادها لتوفير منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا"، أن روسيا ستواصل تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في العام 2025، وأكد أن "هذه هي المهمة الأولى".

كما تطرق الرئيس الروسي إلى أنظمة صواريخ "أوريشنيك"، مشيرا إلى أنه "لا يستبعد استخدامها مجددا، رغم أنها ليست كثيرة حتى الآن".

وقال: "هذا ليس سرا، ونحن لا نخفيه، قلت: لا يزال لدينا عدد قليل من أنظمة أوريشنيك هذه، لدينا أكثر من نظام، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا لاستخدامها، لأن هذه الأسلحة قوية، وهي مصممة لحل مهام معينة".
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