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عربي-دولي

قريباً.. زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى روسيا وهذا ما سيتم توقيعه

Lebanon 24
26-12-2024 | 13:05
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أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم الخميس، أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعتزم زيارة العاصمة الروسية موسكو في 17 كانون الثاني".

وذكرت قناة السفارة على "تلغرام" نقلا عن جلالي قوله: "خلال هذه الزيارة، سيوقع بزشكيان وبوتين اتفاقا حول التعاون بين البلدين"، مشيراً إلى أن الزيارة ستتم يوم 17 كانون الثاني المقبل.
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ومن المنتظر أن يوقع رئيسا روسيا وإيران على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران.

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