عملية أمنية في غرب سوريا.. من استهدفت؟

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أطلقت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الخميس، عملية لضبط الأمن وملاحقة فلول نظام بشار الأسد في محافظة طرطوس.وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إطلاق عملية أمنية في غرب سوريا ضد "ميليشيات الأسد".وذكرت الوكالة "إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية تطلق عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف محافظة طرطوس".وفي تطور، أعلنت الداخلية السورية عن حملة في مناطق بريف دمشق لسحب السلاح غير الشرعي.وأفادت الوزارة لاحقا بوقوع اشتباكات مع مسلحين في قدسيا بريف دمشق خلال عملية تمشيط.ومن جانبها، فرضت إدارة العمليات العسكرية بسوريا حظرا للتجوال في قدسيا على وقع الاشتباكات.وإلى ذلك، حددت وزارة الدفاع السورية مهلة 4 أيام لتسليم المطلوبين أنفسهم مع أسلحتهم.وأكدت فرض طوق أمني على الأحياء التي شهدت اضطرابات، أمس الأربعاء.