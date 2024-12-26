Advertisement

عربي-دولي

تحت ضغط أميركي.. سحب "تقرير المجاعة" بشأن غزة

Lebanon 24
26-12-2024 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1298004-638708775946765226.jpg
Doc-P-1298004-638708775946765226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سحبت منظمة رائدة في مراقبة أزمات الغذاء في أنحاء العالم تقريرا جديدا هذا الأسبوع، يحذر من مجاعة وشيكة شمالي قطاع غزة نتيجة "الحصار الإسرائيلي شبه الكامل"، بعد أن طلبت الولايات المتحدة منها سحب التقرير، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون لوكالة "أسوشيتد برس".
Advertisement

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتقادات علنية وجهها السفير الأميركي لدى إسرائيل للتقرير.


وقد أثار هذا الخلاف العام النادر اتهامات من جانب شخصيات بارزة في مجال الإغاثة وحقوق الإنسان، بأن عمل شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة التي تمولها الولايات المتحدة وتستهدف عرض تحليلات قائمة على البيانات من جانب خبراء دوليين محايدين، قد تلوث بالسياسة.

وكان من شأن إعلان المجاعة أن يشكل إحراجا كبيرا لإسرائيل، التي تصر على أن حربها المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة تستهدف حركة حماس، وليس سكان القطاع المدنيين.


وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل جاكوب لو قد وصف، في وقت سابق هذا الأسبوع، التحذير الذي أصدرته الشبكة المعترف بها دوليا بأنه غير دقيق و"غير مسؤول".

وقال السفير والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تمول شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، إن النتائج التي توصل لها تقرير الشبكة "فشلت في عرض تقدير سليم للظروف المتغيرة بسرعة في شمال قطاع غزة".

وأعرب مسؤولون في مجال المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان عن مخاوفهم من التدخل السياسي الأميركي في نظام الرصد العالمي للمجاعات.

ورفضت السفارة الأميركية في إسرائيل ووزارة الخارجية التعليق على الأمر، كما لم يرد مسؤولو شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة على الأسئلة.


وقال لو، الثلاثاء: "نحن نعمل ليل نهار مع الأمم المتحدة وشركائنا الإسرائيليين لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وهي كبيرة، والاعتماد على بيانات غير دقيقة أمر غير مسؤول".

وأكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوكالة "أسوشيتد برس" أنها طلبت من شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة سحب تحذيرها المشدد الذي أصدرته في تقرير صدر بتاريخ الإثنين، ولم يظهر التقرير ضمن التحديثات الرئيسية على موقع الشبكة على الإنترنت، الخميس، لكن الرابط الخاص به ظل نشطا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:43 | 2024-12-27
03:30 | 2024-12-27
03:26 | 2024-12-27
03:24 | 2024-12-27
03:14 | 2024-12-27
03:09 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24