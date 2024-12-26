في المغرب.. إتلاف أكثر من 4 أطنان من المخدرات بمدينة سطات

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أتلفت السلطات المغربية، يوم الخميس، كمية كبيرة من المخدرات بالمطرح العمومي للنفايات غرب مدينة سطات جنوبي الدار البيضاء.وقال موقع "هسبريس" المغربي إن لجنة مختلطة مختصة مكونة من ممثلي مصالح عدة بإقليم سطات، أشرفت الخميس على إتلاف ما يفوق 4 أطنان من المخدرات بالمطرح العمومي للنفايات غرب مدينة سطات.وأوضحت مصادر لـ"هسبريس" أن عملية الإتلاف حرقا للممنوعات شملت ما يقارب 4 أطنان من مخدر الشيرا، و500 كيلوغرام من مخدر الكيف سنابل، و3000 قرص مهلوس، و3 كيلوغرامات من مادة النفحة، فضلا عن 300 غرام من مخدر الكوكايين.وأفاد المصدر ذاته بأن عملية الإتلاف حرقا جرت تحت إشراف ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات وبحضور عدد من المسؤولين.وجاءت عملية إحراق المواد المخدرة هذه التي توجت عمليات التدخل لكل من الدرك والأمن والجمارك، بناء على منشور وزير العدل الصادر سنة 1994 المتعلق بعملية إتلاف وإحراق المواد المخدرة والأمر الصادر عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات. (روسيا اليوم)