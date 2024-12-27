Advertisement

عربي-دولي

وزيران كنديان يتوجهان إلى فلوريدا لإجراء محادثات مع إدارة ترامب القادمة

Lebanon 24
27-12-2024 | 00:08
A-
A+
Doc-P-1298020-638708802106558075.jpg
Doc-P-1298020-638708802106558075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يزور وزيران كنديان بارزان الولايات المتحدة لبحث قضايا أمن الحدود والتجارة مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد بفرض تعريفات جمركية على كل المنتجات الكندية.


وذكر جان-سيباستيان كومو، المتحدث باسم وزير المالية الجديد دومينيك لو بلانك أن الوزير ووزيرة الخارجية ميلاني جولي سيزوران مدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الخميس لإجراء المحادثات.
Advertisement

وقال لو بلانك الأسبوع الماضي إنه سيلتقي مع توم هومان، "القيصر" القادم للحدود في إدارة ترامب، بعد عيد الميلاد لمناقشة خطة كندا لتأمين الحدود في إطار محاولة لتجنب التعريفات الجمركية الواسعة.


وأضاف كومو أن لو بلانك وجولي "يتطلعان إلى البناء على المناقشات التي جرت عندما اجتمع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو مع الرئيس ترامب في مار-أيه-لاغو الشهر الماضي، وكذلك المكالمة الإيجابية التي أجراها الوزيران مع توم هومان في وقت سابق من هذا الشهر".

ولا يزال ترامب يصف ترودو بأنه "حاكم الولاية الأميركية الحادية والخمسين"، وهدد بفرض تعريفات شاملة إذا لم تقم كندا بوقف ما يسميه تدفق المهاجرين والمخدرات إلى الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:43 | 2024-12-27
03:30 | 2024-12-27
03:26 | 2024-12-27
03:24 | 2024-12-27
03:14 | 2024-12-27
03:09 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24