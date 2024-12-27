وزيران كنديان يتوجهان إلى فلوريدا لإجراء محادثات مع إدارة ترامب القادمة

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يزور وزيران كنديان بارزان الولايات المتحدة لبحث قضايا أمن الحدود والتجارة مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد بفرض تعريفات جمركية على كل المنتجات الكندية.وذكر جان-سيباستيان كومو، المتحدث باسم وزير المالية الجديد دومينيك لو بلانك أن الوزير ووزيرة الخارجية ميلاني جولي سيزوران مدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الخميس لإجراء المحادثات.وقال لو بلانك الأسبوع الماضي إنه سيلتقي مع توم هومان، "القيصر" القادم للحدود في إدارة ترامب، بعد عيد الميلاد لمناقشة خطة كندا لتأمين الحدود في إطار محاولة لتجنب التعريفات الجمركية الواسعة.وأضاف كومو أن لو بلانك وجولي "يتطلعان إلى البناء على المناقشات التي جرت عندما اجتمع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو مع الرئيس ترامب في مار-أيه-لاغو الشهر الماضي، وكذلك المكالمة الإيجابية التي أجراها الوزيران مع توم هومان في وقت سابق من هذا الشهر".ولا يزال ترامب يصف ترودو بأنه "حاكم الولاية الأميركية الحادية والخمسين"، وهدد بفرض تعريفات شاملة إذا لم تقم كندا بوقف ما يسميه تدفق المهاجرين والمخدرات إلى الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)