لأوّل مرة.. أوكرانيا تأسر جنديًا كوريا شماليا

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أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، الجمعة، أن الجيش الأوكراني أسر جنديا كوريا شماليا بعد إصابته خلال قتاله إلى جانب القوات الروسية في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.وقالت الوكالة في بيان، إنه "من خلال تبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع وكالة استخبارات دولة حليفة، تم التأكد من أسر جندي كوري شمالي جريح".وهذه أول حالة معروفة لعسكري كوري شمالي يأسره الجيش الأوكراني على قيد الحياة، منذ أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون أن بيونغيانغ أرسلت قوات عسكرية لدعم حليفتها موسكو في الحرب ضد أوكرانيا.ولم يتضمن بيان وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية أي تفاصيل إضافية، لكنه أتى بعدما نشرت حسابات أوكرانية على منصات التواصل الاجتماعي صورا لجندي قالت إنه أسير حرب كوري شمالي. (سكاي نيوز)