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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

Lebanon 24
27-12-2024 | 03:26
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أعلنت جماعة الحوثيين عن تنفيذ عملية نوعية ضد مطار بن غوريون الإسرائيلي باستخدام صاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2". وأكدت القوات المسلحة الحوثية أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح، ما أدى إلى وقوع إصابات وتوقف حركة الملاحة في المطار.
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كما نفذت القوات المسلحة الحوثية عملية جوية ضد هدف حيوي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة، بالإضافة إلى استهداف سفينة "Santa Ursula" في البحر العربي، قرب جزيرة سقطرى، نتيجة انتهاك الشركة المالكة للسفينة قرار حظر دخول الموانئ الفلسطينية المحتلة.

في سياق متصل، شددت القوات المسلحة الحوثية على أن العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في صنعاء والحديدة لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة دعمه لفلسطين، مع الإصرار على توسيع بنك الأهداف ليشمل المزيد من المنشآت الحيوية في فلسطين المحتلة. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها ستستمر حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار عنها.





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