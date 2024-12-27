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إقتصاد

شركة طيران كبرى تتعرض لهجوم إلكتروني غامض

Lebanon 24
27-12-2024 | 05:49
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أفادت وسائل إعلام غربية، أن الخطوط الجوية اليابانية، أعلنت عن تأخير عشرات الرحلات الداخلية نتيجة لهجوم إلكتروني استهدف أنظمتها.
وذكرت صحيفة أميركية، أن "الهجوم الإلكتروني الغامض، جاء بعد أيام قليلة من توقف كافة رحلات شركة "أميركان آيرلاينز" داخل الولايات المتحدة بسبب مشكلة فنية غير محددة". (سبوتنيك)
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