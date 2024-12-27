بالأسماء... الصين تفرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية أميركية

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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إن بكين قررت فرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية أميركية على خلفية بيعها أسلحة لتايوان.والشركات هي:1. إنسيتو (Insitu Corporation)2. شركة هدسون تكنولوجيز (Hudson Technology Corporation)3. شركة سارونيك تكنولوجيز (Saronic Technologies)4. رايثيون كندا (Raytheon Canada)5. رايثيون أستراليا (Raytheon Australia)6. شركة إيركوم (Aircom company)7. شركة Oceaneering International, Inc.والعقوبات شملت:1. تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من أنواع الممتلكات للشركات داخل أراضي الصين.2. يحظر على المنظمات والأفراد داخل الصين إجراء المعاملات والتعاون والأنشطة الأخرى ذات الصلة مع الشركات المعنية. (روسيا اليوم)