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عربي-دولي

تصريح غير عادي.. محافظ دمشق يدعو لـ"أفضل العلاقات" بين سوريا وإسرائيل!

Lebanon 24
27-12-2024 | 06:53
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قال محافظ دمشق، ماهر مروان، إن الإدارة السورية الجديدة لا تريد أن يكون السوريون أعداء لإسرائيل، داعياً الولايات المتحدة الأميركية، إلى "تسهيل إقامة علاقات أفضل" بين دمشق وتل أبيب.

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وأضاف مروان في مقابلة مع "الإذاعة الوطنية العامة" الأميركية، في معرض تعليقه على التحركات الإسرائيلية في المنطقة العازلة وداخل الأراضي السورية: "من المفهوم أن تشعر إسرائيل بالقلق عندما تولّت حكومة سورية جديدة السلطة بسبب فصائل معينة".

وأكد أن "سوريا لا تسعى إلى التدخل في أي أمر يهدد أمن أي دولة أخرى بما في ذلك إسرائيل"، مؤكدًا أن "الشعب السوري لا يرغب في النزاعات ويريد السلام".

وأكد أن سوريا "ليس لديها أي خوف تجاه إسرائيل، وأن مشكلة البلاد ليست مع تل أبيب".
  
وبعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 كانون الأول الجاري، سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في الجولان، حيث ينتشر جنود الأمم المتحدة عند الحدود بين الدولة العبرية وسوريا.

واحتلت إسرائيل قسمًا من هضبة الجولان السورية خلال حرب العام 1967. وتم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، عقب اتفاق لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية العام 1974 بعد حرب تشرين الأول العام 1973.

وضمت إسرائيل القسم المحتل من الجولان العام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.

وأفادت إسرائيل بأن وجودها في المنطقة العازلة "خطوة مؤقتة ومحدودة.. لأسباب أمنية".
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