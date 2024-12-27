عن "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا.. هذا ما قالته ايران

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حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، مشيرا إلى أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، وذلك في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين.ووصل عراقجي إلى بكين بعد ظهر اليوم على ما نقلت"فرانس برس"عن الإعلام الرسمي الإيراني، في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد منذ تعيينه في المنصب.وكتب عراقجي في المقال الذي نشرته صحيفة "الشعب" باللغة الصينية اليوم بأن إيران "تعتبر صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا مسؤولية الشعب وحده.. من دون تدخل مدمّر أو وإملاءات خارجية".وأكد احترام إيران لـ"وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".ولفت في مقاله إلى أن دعم الشعب السوري هو "مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات الفاعلة أخذه في الاعتبار".وقال عراقجي للصحافيين في تسجيل مصور نشره الإعلام الرسمي الإيراني لدى وصوله إلى بكين إن الزيارة تجري في "وقت مناسب".وأضاف: "نواجه حاليا وضعا حساسا سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي.. وهناك العديد من المسائل على المستوى الدولي، كما أن قضية ملفنا النووي ستواجه في العام الجديد وضعا يتطلب المزيد من المشاورات".وتابع: أن "دعوة أصدقائنا الصينيين كانت للسبب ذاته إذ أنه مع بداية عام جديد.. علينا التفكير معا والتشاور والاستعداد للتحديات المقبلة".وكتب في مقاله بأن إيران والصين تتشاركان الرؤيا بأن الدعوة لوقف إطلاق النار تتصدر الأولويات بالنسبة للشرق الأوسط.