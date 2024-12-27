مبيعات التجزئة في النرويج ترتفع للشهر الثاني

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ارتفعت مبيعات التجزئة في النرويج خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء في النرويج، أن مبيعات التجزئة ارتفعت على أساس شهري في تشرين الثاني بنسبة 0.3 بالمئة، مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، بعد ارتفاعها بالنسبة عينها في تشرين الاول الماضي. (سكاي نيوز)