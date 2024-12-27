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زلزال عنيف هزّ جزراً روسيّة... إليكم قوّته

Lebanon 24
27-12-2024 | 08:58
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قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني "جي.إف.زد" إن زلزالا بقوة 6.6 على مقياس ريختر هزّ جزر الكوريل الروسية اليوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا. (العربية)
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زلزال

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