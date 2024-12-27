زلزال عنيف هزّ جزراً روسيّة... إليكم قوّته

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني "جي.إف.زد" إن زلزالا بقوة 6.6 على مقياس ريختر هزّ جزر الكوريل الروسية اليوم الجمعة.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا. (العربية)