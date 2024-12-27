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إقتصاد

بشأن رسوم حقوق ملكية لقاح "كورونا"... شركة "بيونتيك" تتوصّل إلى تسويتين

Lebanon 24
27-12-2024 | 10:21
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قالت شركة "بيونتيك" إنها دخلت اتفاقيتي تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بلقاح كوفيد-19.

وأضافت بيونتيك، وهي شريكة لشركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر في إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19، أنها ستدفع 791.5 مليون دولار للوكالة الأميركية بموجب الاتفاق.
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وحصلت الشركة الألمانية على ترخيص لبعض براءات الاختراع من معاهد الصحة الوطنية الأميركية، من بين جهات أخرى، مما يجعل الحكومة الأميركية مستحقة لبعض مدفوعات استخدام حقوق الملكية.

وبشكل منفصل، ستدفع بيونتيك 467 مليون دولار لجامعة بنسلفانيا، التي ستلغي دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة تتهمها بعدم دفع كامل رسوم حقوق الملكية. (سكاي نيوز)

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