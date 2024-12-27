بعد سقوط الأسد.. أول استعراض عسكري في دمشق (فيديو)

#دمشق
"نحن جند القادسية...جند سعد والبراء
نحن لا نعطي الدنية...مهر جنتنا الدماء"
مسير لمقاتلي إدارة العلميات العسكرية في حي المالكي بالعاصمة دمشق. pic.twitter.com/idq8xeFqaP
— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 27, 2024
#دمشق
"نحن جند القادسية...جند سعد والبراء
نحن لا نعطي الدنية...مهر جنتنا الدماء"
مسير لمقاتلي إدارة العلميات العسكرية في حي المالكي بالعاصمة دمشق. pic.twitter.com/idq8xeFqaP
بمشاركة أكثر من 350 عنصرا
عرض عسكري لمقاتلي إدارة العمليات العسكرية وسط ساحة الأمويين بـ #دمشق #تلفزيون_سوريا #نيوميديا_سوريا pic.twitter.com/pVXEk8895i
— تلفزيون سوريا (@syr_television) December 27, 2024
بمشاركة أكثر من 350 عنصرا
عرض عسكري لمقاتلي إدارة العمليات العسكرية وسط ساحة الأمويين بـ #دمشق #تلفزيون_سوريا #نيوميديا_سوريا pic.twitter.com/pVXEk8895i