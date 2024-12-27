بعد سقوط الأسد.. أول استعراض عسكري في دمشق (فيديو)

#دمشق



"نحن جند القادسية...جند سعد والبراء

نحن لا نعطي الدنية...مهر جنتنا الدماء"



مسير لمقاتلي إدارة العلميات العسكرية في حي المالكي بالعاصمة دمشق. pic.twitter.com/idq8xeFqaP — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 27, 2024 Advertisement

بمشاركة أكثر من 350 عنصرا

عرض عسكري لمقاتلي إدارة العمليات العسكرية وسط ساحة الأمويين بـ #دمشق #تلفزيون_سوريا #نيوميديا_سوريا pic.twitter.com/pVXEk8895i — تلفزيون سوريا (@syr_television) December 27, 2024

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر انتشار المقاتلين في الشوارع بشكل منظم، وترديد هتافات: "نحن جند القادسية.. جند سعد والبراء.. نحن لا نعطي الدنية.. مهر جنتنا الدماء".وقالت مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المسيرة ضمت 350 مقاتلا.