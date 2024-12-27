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عربي-دولي

بعد سقوط الأسد.. أول استعراض عسكري في دمشق (فيديو)

Lebanon 24
27-12-2024 | 12:39
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شهدت الساحات الرئيسية في وسط دمشق أول مسيرة عسكرية لمقاتلي إدارة العمليات العسكرية، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر انتشار المقاتلين في الشوارع بشكل منظم، وترديد هتافات: "نحن جند القادسية.. جند سعد والبراء.. نحن لا نعطي الدنية.. مهر جنتنا الدماء".

وقالت مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المسيرة ضمت 350 مقاتلا. 


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