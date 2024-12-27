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عربي-دولي
مفاجأة.. معلومات جديدة تكشف عن ماضي أحمد الشرع (صور)
Lebanon 24
27-12-2024
|
16:49
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تداولت صفحات وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لتقرير صادر عن المخابرات السورية يتضمن معلومات عن قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، حيث يُظهر التقرير أنه مطلوب لشعبة الأمن السياسي منذ عام 2007.
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سوريا
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