Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة.. معلومات جديدة تكشف عن ماضي أحمد الشرع (صور)

Lebanon 24
27-12-2024 | 16:49
A-
A+
Doc-P-1298357-638709406859052149.jpeg
Doc-P-1298357-638709406859052149.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداولت صفحات وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لتقرير صادر عن المخابرات السورية يتضمن معلومات عن قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، حيث يُظهر التقرير أنه مطلوب لشعبة الأمن السياسي منذ عام 2007.
Advertisement



مواضيع ذات صلة
احمد الشرع يلتقي فصائل شرق سوريا لبحث هيكلة الجيش
lebanon 24
28/12/2024 02:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تدعو إلى تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا
lebanon 24
28/12/2024 02:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها بتأجيج الفتن في سوريا.. رسالة من ايران إلى جامعة الدول العربية وهذا مضمونها
lebanon 24
28/12/2024 02:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: لا يزال هناك حوالي 664 ألف شخص نزحوا حديثا في أنحاء سوريا منذ بدء هجوم "ردع العدوان" معظمهم في إدلب وحلب
lebanon 24
28/12/2024 02:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24

سوريا

احمد الشرع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:39 | 2024-12-27
17:56 | 2024-12-27
17:22 | 2024-12-27
16:38 | 2024-12-27
16:28 | 2024-12-27
15:58 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24