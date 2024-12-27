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عربي-دولي

في دير الزور.. مواجهات بين قوات الأمن وعناصر نظام الأسد

Lebanon 24
27-12-2024 | 23:32
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اندلعت اشتباكات بين قوات العمليات العسكرية في سوريا من جهة، وعناصر من النظام السابق وتجار المخدرات من جهة أخرى، في منطقة الميادين بريف دير الزور، وذلك في آخر تطورات المشهد السوري.

وذكرت تقارير سورية أن الأمن العام التابع للعمليات العسكرية دفع بمزيد من القوات إلى المنطقة.
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وتعد منطقة الميادين في ريف دير الزور من أهم المناطق التي كانت تتمركز فيها جماعات تابعة لإيران.
الوضع في حمص
من جهتها، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إرسال تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة عناصر نظام الأسد. (العربية)
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