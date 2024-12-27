في دير الزور.. مواجهات بين قوات الأمن وعناصر نظام الأسد

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اندلعت اشتباكات بين قوات العمليات العسكرية في سوريا من جهة، وعناصر من النظام السابق وتجار المخدرات من جهة أخرى، في منطقة الميادين بريف دير الزور، وذلك في آخر تطورات المشهد السوري.وذكرت تقارير سورية أن الأمن العام التابع للعمليات العسكرية دفع بمزيد من القوات إلى المنطقة.وتعد منطقة الميادين في ريف دير الزور من أهم المناطق التي كانت تتمركز فيها جماعات تابعة لإيران.