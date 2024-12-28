بعد طائرة اذربيجان.. ما هي أبرز حوادث الطيران المدني الناجمة عن "أسباب عسكرية"؟

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ووقعت بعض هذه الحوادث بسبب أخطاء عسكرية أو قرارات خاطئة، في ظل ظروف توتر وصراعات إقليمية. وفيما يلي استعراض لأبرز هذه الحوادث:



طائرة خطوط "كوريا" الجوية

في 1 ايلول 1983، أسقطت طائرة "كوريا" الجوية الرحلة 007، بصاروخ أطلقه مقاتل سوفيتي بعد أن انحرفت الطائرة عن مسارها ودخلت المجال الجوي السوفيتي.



والحادثة التي أودت بحياة جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 269 شخصًا، من بينهم عضو الكونغرس الأميركي لاري ماكدونالد، كانت نتيجة "خطأ في أنظمة الملاحة".



ورفضت القيادة السوفيتية في البداية الاعتراف بمسؤوليتها عن الحادث، مما زاد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حيث لم يتم تقديم اعتذار رسمي حتى عام 1991. كتب موقع "الحرة": شهد العالم خلال العقود الأخيرة عدة حوادث مأساوية لطائرات مدنية تسببت في مقتل مئات الركاب، وأثارت جدلًا واسعًا على المستويات السياسية والقانونية، وآخرها تحطم طائرة ركاب أذرية واكتشاف "دلائل أولية" على أنها أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.ووقعت بعض هذه الحوادث بسبب أخطاء عسكرية أو قرارات خاطئة، في ظل ظروف توتر وصراعات إقليمية. وفيما يلي استعراض لأبرز هذه الحوادث:في 1 ايلول 1983، أسقطت طائرة "كوريا" الجوية الرحلة 007، بصاروخ أطلقه مقاتل سوفيتي بعد أن انحرفت الطائرة عن مسارها ودخلت المجال الجوي السوفيتي.والحادثة التي أودت بحياة جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 269 شخصًا، من بينهم عضو الكونغرس الأميركي لاري ماكدونالد، كانت نتيجة "خطأ في أنظمة الملاحة".ورفضت القيادة السوفيتية في البداية الاعتراف بمسؤوليتها عن الحادث، مما زاد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حيث لم يتم تقديم اعتذار رسمي حتى عام 1991.

طائرة إيرانية

في خضم الحرب الإيرانية العراقية، أسقطت السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس فينسنس" طائرة مدنية إيرانية من طراز "إيرباص A300" فوق مياه الخليج، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ290.



وبررت البحرية الأميركية الحادثة بأنها "خطأ ناجم عن اعتقاد الطاقم أن بالطائرة كانت مقاتلة من طراز F-14".



وأرسل الرئيس الأميركي وقتها، رونالد ريغان، رسالة تعبر عن "الأسف العميق" على الحادث.



طائرة روسية

في 4 تشرين الاول 2001، سقطت طائرة روسية مدنية متجهة من تل أبيب بإسرائيل إلى مدينة نوفوسيبيرسك الروسية فوق البحر الأسود، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 78 شخصًا، معظمهم من الإسرائيليين والروس.



ووقع الحادث أثناء تدريبات عسكرية أوكرانية روسية في شبه جزيرة القرم. وأظهرت التحقيقات أن صاروخًا مضادًا للطائرات أُطلق خلال التدريب، أصاب الطائرة عن طريق الخطأ.



ووافقت أوكرانيا لاحقًا على دفع تعويضات لعائلات الضحايا، دون الاعتراف الرسمي بالمسؤولية.

طائرة ماليزية

في 17 تموز 2014، تعرضت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 لإطلاق صاروخ من منظومة "بوك" فوق شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الـ298.



والحادثة وقعت وسط صراع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا.



وتوصلت التحقيقات الدولية إلى أن الصاروخ أطلقته قوات انفصالية، حيث أدانت محكمة هولندية 3 أشخاص لدورهم في إسقاط الطائرة.



طائرة تابعة للخطوط الأوكرانية

في 8 كانون الثاني 2020، أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة أوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصًا.



ورغم اعتراف طهران لاحقًا بأن الطائرة أُسقطت عن طريق الخطأ بصاروخين، فإن الحادثة أثارت موجة غضب دولية واسعة.



الحادثة الأخيرة.. "دلائل أولية"

في 27 كانون الاول 2023، تحطمت طائرة تابعة لخطوط أذربيجان الجوية أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًا في مدينة أكتاو بكازاخستان.



وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إلى وجود "دلائل أولية" على أن الطائرة أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.