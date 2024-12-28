حزب كردي يلتقي أوجلان الموقوف في سجن تركي

التقى وفد من حزب الشعب للمساواة والديمقراطية المؤيد للأكراد زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي التركية.



وسمحت السلطات التركية للوفد الكردي بهذه الزيارة ضمن مبادرة من التحالف الحاكم لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ٤ عقود.

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ويتألف الوفد من القياديتين في الحزب المؤيد للأكراد ثريا أوندر وبرفين بولدان، حيث أعلن وزير العدل يلماز تونتش أمس الجمعة أن وزارة العدل وافقت على طلب "حزب الشعوب والديمقراطية المؤيد لحزب العمال الكردستاني زيارة زعيم مؤسس الجماعة الإرهابية المسجون عبد الله أوجلان".



في تشرين الاول، أطلق تحالف الشعب، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، دعوة تاريخية لـ "إنهاء الإرهاب الذي استمر لعقود من قبل حزب العمال الكردستاني بشكل نهائي".



ودعا بهجلي إلى منح زعيم التنظيم أوجلان المسجون فرصة لجلسة استماع مشروطة والسماح له بالتحدث بحرية في البرلمان لدعوة أنصار حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح.



وأيد أردوغان تصريحات بهجلي ووصفها بأنها "نافذة تاريخية" لتحقيق رؤية "تركيا خالية من الإرهاب".