خلال مشاهدته التلفاز.. فرنسي تفاجأ أنّه أصبح وزيرا

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تفاجأ أحد الوزراء الفرنسيين بإعلان تعيينه في حكومة فرانسوا بايرو الجديدة، بينما كان يشاهد التلفاز مساء الاثنين الماضي.جاءت التشكيلة الحكومية بعد عشرة أيام من التكهنات والمفاوضات السياسية، وشملت أسماء بارزة، منها مانويل فالس وزيراً لشؤون ما وراء البحار، وإليزابيث بورن وزيرة للتربية الوطنية، وجيرالد دارمانان وزيراً للعدل.المفاجأة الكبرى كانت تعيين فيليب تبارو، السيناتور السابق عن حزب الجمهوريين، وزيرًا للنقل، وهو المنصب الذي كان يشغل فيه سابقًا نائب رئيس منطقة الجنوب المكلف بقطاع النقل.تبارو، الذي كان خبيرًا في مجال النقل، فاجأ الجميع بتصريحه لصحيفة "نيس ماتان"، إذ أكد أنه اكتشف خبر تعيينه في أثناء مشاهدته التلفاز. (ارم نيوز)