بالأرقام.. هذا ما نعرفه عن التوغل الإسرائيلي في سوريا

للأسبوع الثاني على التوالي، وسّع الجيش الإسرائيلي من رقعة توغلاته في الجنوب السوري لتشمل مساحة توغله حتى الآن نحو 20 بلدة وقرية واقعة في مدينتي القنيطرة ودرعا، فضلاً عن مناطق متعددة على امتداد الجولان وقمة جبل الشيخ.

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وقدرت مصادر مطلعة في درعا مساحة الجغرافيا السورية التي باتت تحت سيطرة قوات الجيش الإسرائيلي بنحو 500 كيلومتر مربع، في محافظات الجنوب السوري كافة منذ سقوط نظام الأسد. وقدرت مصادر مطلعة في درعا مساحة الجغرافيا السورية التي باتت تحت سيطرة قوات الجيش الإسرائيلي بنحو 500 كيلومتر مربع، في محافظات الجنوب السوري كافة منذ سقوط نظام الأسد.



ومع توسع الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، أصبحت 95% من مساحة محافظة القنيطرة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، ما أدى لعزلها مع بلدات أخرى عن الوطن الأم سوريا.



وكانت القوات الإسرائيلية، وبقرار من حكومة بنيامين نتنياهو، استغلت انسحاب قوات الجيش السوري السابق من بعض المواقع في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ما مكنها من التوغل البري في مناطق متعددة على امتداد الجولان، ابتداء من جبل الشيخ شمالًا وحتى قرية المعرية في درعا باتجاه الحدود الأردنية السورية جنوبًا.

التوغلات الإسرائيلية في سوريا بالأرقام:

1- مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي: الجولان بالكامل، قمة جبل الشيخ، 10 قرى بريف القنيطرة، 5 قرى في ريف درعا (منطقة حوض اليرموك) - مرتفع شارة الحرمون بريف دمشق

2- 500 كم مربع هي مساحة الجغرافيا السورية التي باتت تحت سيطرة إسرائيل