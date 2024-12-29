بسبب الصراعات في غزة ولبنان.. ارتفاع عدد اللاجئين عالميًا إلى 122 مليون

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وذكر بيان عن بيتر رونشتروت باور المدير الوطني للمفوضية في ألمانيا قوله إن "الأرقام صادمة ولكن وراء كل رقم هناك إنسان يأمل في الأمان والمستقبل. واجبنا المشترك أن نوفر الحماية وآفاقا مستقبلية لهؤلاء الأشخاص".ووفقا للتقرير السنوي للشريك الألماني للمفوضية فإن عدد اللاجئين على مستوى العالم كان 117.4 مليون شخص في عام 2023أضاف البيان أن "الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار أسهمت أيضا في ارتفاع عدد اللاجئين".ختم إن "الصراع في قطاع غزة وفي لبنان أدى إلى تهجير أكثر من 1.7 مليون شخص قسرا". (روسيا اليوم)