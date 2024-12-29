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الصحة في غزة: الكلاب تنهش عشرات الجثث

Lebanon 24
29-12-2024 | 12:06
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وصف مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، اليوم الأحد، ما يحدث في شمال القطاع بأنه "إبادة جماعية تعكس فشل الضمير الإنساني"، متحدثا عن "مشاهد مرعبة لجثث الفلسطينيين التي نهشتها الكلاب".

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وقال البرش في تصريح إن "الكلاب شمال غزة نهشت عشرات الجثث وأصبحت ضخمة وشبعت من لحم أبنائنا"، مضيفاً "كانت الكلاب تأكل الجثث في ست ساعات والآن تحتاج إلى ثلاثة أيام بسبب التخمة".

وصرح بأن "ما يحدث في شمال القطاع وصمة عار على جبين الإنسانية وشاهدا على فشل المجتمع الدولي في حماية الأرواح البريئة".

وأفاد البرش بأن الطواقم الطبية نفسها لم تسلم من الاستهداف، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل خمسة مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض.

وصرح: "عندما أصيب الأول قتل الثاني وهو يحاول إسعافه، هذا مشهد يلخص حجم الإجرام الذي يرتكبه الاحتلال بحق المدنيين والطواقم الطبية على حد سواء".

وشدد البرش على ضرورة توثيق الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي لاستخدامها كأدلة في المحافل الدولية. (روسيا اليوم) 
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