Advertisement

عربي-دولي

بعد الإعلان رسميا عن إصابته بسرطان البروستات.. نتنياهو يوجه رسالة بالفيديو

Lebanon 24
29-12-2024 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1298989-638711006693989796.jpg
Doc-P-1298989-638711006693989796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الأطباء تشخيص إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة الثالثة وذلك بعد أنباء عن خضوعه اليوم الأحد لعملية جراحية جراء تضخم غدة البروستات.


وذكرت "القناة 12": "‏بشكل رسمي.. الإعلان عن إصابة نتنياهو 75 عاما بسرطان البروستات".
Advertisement
 
لمشاهدة الفيديو... اضغط هنا
إلى ذلك أعلن رئيس الفريق الطبي لرئيس الحكومة الإسرائيلي عن تشخيص إصابة نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة 3.

وقد نشر رئيس الوزراء نتنياهو مقطع فيديو قبل توجهه إلى إجراء العملية الجراحية.

وظهر نتنياهو وهو يسير قبل الخضوع لعملية جراحية في المسالك البولية بمستشفى "هداسا" باستخدام تقنية HoLEP، التي تعتمد على استئصال البروستات بالليزر من دون شق البطن.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، كشف مكتب نتنياهو عن خضوع الأخير اليوم الأحد، لعملية جراحية بسبب تضخم في البروستات.

وأضاف البيان: "خضع رئيس الوزراء نتنياهو، الأربعاء، لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستات". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:20 | 2024-12-29
13:06 | 2024-12-29
13:00 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
12:52 | 2024-12-29
12:45 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24