من هما عنصرا "لواء القدس" المعتقلان باللاذقية؟

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اعتقلت السلطات الجديدة في سوريا عنصرين من العاملين مع فصيل يحمل اسم "لواء القدس" في مدينة اللاذقية غربي البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين.ووفقا للمعلومات، فقد تم توقيف كل من بسام توفيق وبسام مقصود، وقال المرصد إن "لديهما سجلا إجراميا بحق أبناء الشعب السوري من تنكيل وقتل بكل من كان يعارض النظام السابق".وفي أقل من أسبوع، اعتقل قرابة 300 شخص من العسكريين في الجيش السوري ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية، وفق المرصد، بعدما أطلقت السلطات الجديدة حملة لملاحقة "فلول ميليشيات" النظام السابق.وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم" في منطقة اللاذقية، السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماة الخميس.وتحدثت الوكالة عن "مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر". (سكاي نيوز)