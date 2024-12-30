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عربي-دولي

الصحة العالمية: مستشفيات غزة أصبحت مرة أخرى ساحات معارك

Lebanon 24
30-12-2024 | 02:22
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قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدناهوم، إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت مرة أخرى ساحات معارك والنظام الصحي تحت تهديد شديد.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية في مكان غير معروف ونطالب بالإفراج عنه.
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وحث المسؤول الأممي إسرائيل على احترام الاحتياجات الصحية للمرضى الذين احتجزتهم في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي زعم أن "قواته قتلت نحو 20 مسلحا" في عمليته العسكرية بمشفى كمال عدوان ومحيطه، مشيرا إلى أنه "اعتقل 240 فلسطينيا من بينهم 15 شاركوا في هجوم 7 تشرين الاول".

وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن شهادات مروعة بشأن إعدامات ميدانية ومعاملة سيئة خلال الهجوم الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

هذا وطالبت حركة "حماس"، بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات قطاع غزة لتفنيد "أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي" ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية.

ونفت حماس بشكل قاطع، أي وجود عسكري لها أو لفصائل أخرى في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة. (روسيا اليوم)
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