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عربي-دولي

في القنيطرة السورية.. توغل للدبابات الاسرائيلية وطرد موظفين

Lebanon 24
30-12-2024 | 03:54
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أكدت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الإسرائيلي يتوغل في عمق مدينة القنيطرة جنوبي سوريا.

وأضافت المصادر أن "دبابات إسرائيلية تحاصر مباني حكومية هناك، وتطالب بإخلائها".

كما أفادت وسائل إعلام سورية أن الجيش الإسرائيلي توغل في مدينة البعث بريف القنيطرة.
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وذكر "تلفزيون سوريا"، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل مدينة البعث بريف القنيطرة وطرد موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش".

ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود بين البلدين.
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