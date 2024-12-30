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الشرع يلتقي وفدا أوكرانيا برئاسة وزير الخارجية

Lebanon 24
30-12-2024 | 04:26
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التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الإثنين، وفدا أوكرانيا برئاسة وزير الخارجية أندريه سيبيغا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأظهرت صور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، اللقاء السوري الأوكراني في دمشق.
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وقبل أيام، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إرسال أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا.
وقال زيلينسكي في منشور على صفحته بمنصة "إكس"، إن "500 طن من دقيق القمح في طريقها بالفعل إلى سوريا، وذلك في إطار مبادرة (الحبوب من أوكرانيا) الإنسانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة". (سكاي نيوز)
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