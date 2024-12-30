Advertisement

عربي-دولي

طائرة إسرائيل التي قصفت اليمن وإيران.. ماذا نعرف عن الـ"F-15"؟

Lebanon 24
30-12-2024 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1299260-638711566410085594.jpg
Doc-P-1299260-638711566410085594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعد المقاتلة F-15 إحدى أقوى الطائرات الهجومية بعيدة المدى في الترسانة الإسرائيلية، واستخدمت لضرب أهداف استراتيجية في مناطق بعيدة مثل اليمن وإيران.. فما هي مواصفاتها وماذا تقول المعلومات عنها؟
Advertisement
المواصفات والقدرات الأساسية:
 
- طول الجناح:  13.05 متراً
 
 
- الطول: 19.43 متراً
 
- الارتفاع: 5.63 أمتار
 
- السرعة القصوى: ماخ 2.5 (2655 كيلومتراً/ساعة)
 
 
- مزودة بمحركين قويين لتحقيق سرعة تفوق سرعة الصوت
- أقصى ارتفاع: 18000 متر
- المدى الأقصى: 3900 كيلومتر مع خزانات الوقود الإضافية
 
- إمكانية التزود بالوقود جواً لتوسيع نطاق العمليات
 
قدرات التسليح:
 
- حمولة تزيد على 13 ألف كيلوغرام من الذخائر
- مدفع داخلي دوار M61A1 Vulcan 
 
- عيار 20 مليمتراً مع 500 طلقة
 
- 4 حوامل أسلحة على الأجنحة
 
- صواريخ جو-جو: AIM-9X Sidewinder و AIM-120 AMRAAM
 
- 4 حوامل صواريخ AMRAAM جو-جو على جسم الطائرة
 
- قدرة على إطلاق قنابل خارقة مثل GBU-28 لاستهداف المنشآت العميقة
- صاروخ "رامبيج" لتدمير الهياكل المحصنة
- 6 نقاط تعليق إضافية يمكن إضافتها لخزانات الوقود
- ذخائر موجهة بالليزر وأنظمة ملاحة دقيقة
 
الأنظمة المتقدمة:
 
 
- رادار AN/APG-82(V)1 متطور للكشف والتتبع
- نظام تحديد الأهداف AN/AAQ-13 LANTIRN
- أنظمة حرب إلكترونية متطورة للتشويش على رادارات العدو
 
من يمتلك هذه الطائرة؟
 
- السعودية تمتلك 84 طائرة من طراز F-15SA وتم تسليمها في 2020
 
 
- الولايات المتحدة طلبت عدد 104 طائرات جديدة لأسطولها
- قطر طلبت 36 طائرة F-15QA
 
 
- سوف يصبح عدد طائرات إسرائيل من الـF15-QA 75 (50 جديدة + 25 محدثة)
 
- تمتلك منها اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة
تخطيط إسرائيل المستقبلي:
 
 
تخطط إسرائيل لاستلام 25 طائرة جديدة من F-15IA من الولايات المتحدة بحلول 2031.
 
 
وتركز إسرائيل على تطوير قدراتها الهجومية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وقد تكون بحاجة إلى دعم أميركي لتنفيذ ضربات عميقة ومُركّزة.
 
 
(العربي الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:42 | 2024-12-30
13:32 | 2024-12-30
13:16 | 2024-12-30
13:03 | 2024-12-30
13:00 | 2024-12-30
12:18 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24