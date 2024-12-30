تُعد المقاتلة F-15 إحدى أقوى الطائرات الهجومية بعيدة المدى في الترسانة الإسرائيلية، واستخدمت لضرب أهداف استراتيجية في مناطق بعيدة مثل اليمن وإيران.. فما هي مواصفاتها وماذا تقول المعلومات عنها؟
المواصفات والقدرات الأساسية:
- طول الجناح: 13.05 متراً
- الطول: 19.43 متراً
- الارتفاع: 5.63 أمتار
- السرعة القصوى: ماخ 2.5 (2655 كيلومتراً/ساعة)
- مزودة بمحركين قويين لتحقيق سرعة تفوق سرعة الصوت
- أقصى ارتفاع: 18000 متر
- المدى الأقصى: 3900 كيلومتر مع خزانات الوقود الإضافية
- إمكانية التزود بالوقود جواً لتوسيع نطاق العمليات
قدرات التسليح:
- حمولة تزيد على 13 ألف كيلوغرام من الذخائر
- مدفع داخلي دوار M61A1 Vulcan
- عيار 20 مليمتراً مع 500 طلقة
- 4 حوامل أسلحة على الأجنحة
- صواريخ جو-جو: AIM-9X Sidewinder و AIM-120 AMRAAM
- 4 حوامل صواريخ AMRAAM جو-جو على جسم الطائرة
- قدرة على إطلاق قنابل خارقة مثل GBU-28 لاستهداف المنشآت العميقة
- صاروخ "رامبيج" لتدمير الهياكل المحصنة
- 6 نقاط تعليق إضافية يمكن إضافتها لخزانات الوقود
- ذخائر موجهة بالليزر وأنظمة ملاحة دقيقة
الأنظمة المتقدمة:
- رادار AN/APG-82(V)1 متطور للكشف والتتبع
- نظام تحديد الأهداف AN/AAQ-13 LANTIRN
- أنظمة حرب إلكترونية متطورة للتشويش على رادارات العدو
من يمتلك هذه الطائرة؟
- السعودية تمتلك 84 طائرة من طراز F-15SA وتم تسليمها في 2020
- الولايات المتحدة طلبت عدد 104 طائرات جديدة لأسطولها
- قطر طلبت 36 طائرة F-15QA
- سوف يصبح عدد طائرات إسرائيل من الـF15-QA 75 (50 جديدة + 25 محدثة)
- تمتلك منها اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة
تخطيط إسرائيل المستقبلي:
تخطط إسرائيل لاستلام 25 طائرة جديدة من F-15IA من الولايات المتحدة بحلول 2031.
وتركز إسرائيل على تطوير قدراتها الهجومية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وقد تكون بحاجة إلى دعم أميركي لتنفيذ ضربات عميقة ومُركّزة.
(العربي الجديد)