تُعد المقاتلة F-15 إحدى أقوى الطائرات الهجومية بعيدة المدى في الترسانة الإسرائيلية، واستخدمت لضرب أهداف استراتيجية في مناطق بعيدة مثل اليمن وإيران.. فما هي مواصفاتها وماذا تقول المعلومات عنها؟

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المواصفات والقدرات الأساسية:

- طول الجناح: 13.05 متراً

- الطول: 19.43 متراً

- الارتفاع: 5.63 أمتار

ماخ 2.5 (2655 كيلومتراً/ساعة) - السرعة القصوى:

- مزودة بمحركين قويين لتحقيق سرعة تفوق سرعة الصوت

- أقصى ارتفاع: 18000 متر

- المدى الأقصى: 3900 كيلومتر مع خزانات الوقود الإضافية

- إمكانية التزود بالوقود جواً لتوسيع نطاق العمليات

قدرات التسليح:

- حمولة تزيد على 13 ألف كيلوغرام من الذخائر

- مدفع داخلي دوار M61A1 Vulcan

- عيار 20 مليمتراً مع 500 طلقة

- 4 حوامل أسلحة على الأجنحة

- صواريخ جو-جو: AIM-9X Sidewinder و AIM-120 AMRAAM

- 4 حوامل صواريخ AMRAAM جو-جو على جسم الطائرة

- قدرة على إطلاق قنابل خارقة مثل GBU-28 لاستهداف المنشآت العميقة

- صاروخ "رامبيج" لتدمير الهياكل المحصنة

- 6 نقاط تعليق إضافية يمكن إضافتها لخزانات الوقود

- ذخائر موجهة بالليزر وأنظمة ملاحة دقيقة

الأنظمة المتقدمة:

- رادار AN/APG-82(V)1 متطور للكشف والتتبع

- نظام تحديد الأهداف AN/AAQ-13 LANTIRN

- أنظمة حرب إلكترونية متطورة للتشويش على رادارات العدو

من يمتلك هذه الطائرة؟

- السعودية تمتلك 84 طائرة من طراز F-15SA و تم تسليمها في 2020

- الولايات المتحدة طلبت عدد 104 طائرات جديدة لأسطولها

- قطر طلبت 36 طائرة F-15QA

- سوف يصبح عدد طائرات إسرائيل من الـF15-QA 75 (50 جديدة + 25 محدثة)

- تمتلك منها اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة

تخطيط إسرائيل المستقبلي:

تخطط إسرائيل لاستلام 25 طائرة جديدة من F-15IA من الولايات المتحدة بحلول 2031.



وتركز إسرائيل على تطوير قدراتها الهجومية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وقد تكون بحاجة إلى دعم أميركي لتنفيذ ضربات عميقة ومُركّزة.

(العربي الجديد)