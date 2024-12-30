آخر خبر من دمشق.. أردنيّ بات من الجيش السوري!

أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن قرارها ترقية 50 ضابطاً من صفوف الفصائل المُسلّحة ليتسلموا مهاماً عسكريَّة جديدة في الجيش السوري.

وذكرت قناة "العربية"، اليوم الإثنين، أنه من بين هؤلاء الضباط شخص أردني الجنسية من أصل فلسطيني يُدعى عبد الرحمن حسين الخطيب.

Advertisement

كذلك، تمّت ترقية وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء، فيما رُفّع ضابطان إلى رتبة لواء و5 إلى رتبة عميد والبقية إلى رتبة عقيد، وذلك ضمن عملية لتحديث القوات المسلحة.

وقبل أكثر من أسبوع عين أبو قصرة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال المؤقتة التي يرأسها محمد البشير، والتي من المفترض أن تستمر حتى آذار 2025.

وشغل أبو قصرة منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، ويعدُّ أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وكان رئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب تعهد يوم السبت بـ"إعادة هيكلة" المنظومة الأمنية في البلاد بعد حلّ كل فروعها، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).