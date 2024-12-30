زيادة عدد سكان العالم بنحو 82 مليون نسمة في عام 2024

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زاد عدد سكان العالم في عام 2024 الذي قارب على الانتهاء، بنحو 82 مليون نسمة مقارنة بالعام الذي سبقه.وسيبلغ عدد سكان العالم مع حلول الأول من كانون الثاني 2025، حوالي 8.156 مليار.وفي الوقت عينه، بقي عدد سكان ألمانيا على نفس المستوى خلال العام وهو حوالي 84 مليون نسمة.ويقول تقرير للصندوق الألماني للسكان في العالم DSW، إنّ "النمو السكاني يلاحظ في المقام الأول في دول القارة الإفريقية".ويرى خبراء DSW أن عدد سكان هذه القارة قد يتضاعف في العقدين المقبلين.ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، في عام 2037 قد يتجاوز عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة لأول مرة. (روسيا اليوم)