Advertisement

إقتصاد

زيادة عدد سكان العالم بنحو 82 مليون نسمة في عام 2024

Lebanon 24
30-12-2024 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1299352-638711711055129463.jpeg
Doc-P-1299352-638711711055129463.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زاد عدد سكان العالم في عام 2024 الذي قارب على الانتهاء، بنحو 82 مليون نسمة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وسيبلغ عدد سكان العالم مع حلول الأول من كانون الثاني 2025، حوالي 8.156 مليار.

وفي الوقت عينه، بقي عدد سكان ألمانيا على نفس المستوى خلال العام وهو حوالي 84 مليون نسمة.
Advertisement

ويقول تقرير للصندوق الألماني للسكان في العالم DSW، إنّ "النمو السكاني يلاحظ في المقام الأول في دول القارة الإفريقية".

ويرى خبراء DSW أن عدد سكان هذه القارة قد يتضاعف في العقدين المقبلين.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، في عام 2037 قد يتجاوز عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة لأول مرة. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:42 | 2024-12-30
13:32 | 2024-12-30
13:16 | 2024-12-30
13:03 | 2024-12-30
13:00 | 2024-12-30
12:18 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24